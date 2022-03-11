Президент Хорватии: упавший в Загребе беспилотник был запущен с Украины

Зоран Миланович рассказал о проблеме, которую больше часа в воздухе не видели страны НАТО.

Президент Хорватии заявил, что упавший в Загребе беспилотник был запущен с территории Украины. Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции с местными журналистами. Политик уточнил, что объект вошел в воздушное пространство страны из Венгрии. Лидер страны задал вопрос о том, как стала возможна ситуация, при которой аппарат устаревшего образца мог провести в небе над странами НАТО более одного часа так, чтобы его никто не заметил.

Факты будут установлены. В расследовании участвуют военные службы…БПЛА прилетел с Украины и разбился в Загребе, когда закончилось топливо. Зоран Миланович, президент Хорватии

Президент уточнил, что над Венгрией объект находился порядка 40 минут, а в Хорватии - чуть больше семи минут.

Премьер Хорватии: упавший в Загребе беспилотник прилетел из Венгрии.

Фото и видео: YouTube / CROPIX