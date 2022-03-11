Президент Хорватии: упавший в Загребе беспилотник был запущен с Украины

Президент Хорватии заявил, что упавший в Загребе беспилотник был запущен с территории Украины. Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции с местными журналистами. Политик уточнил, что объект вошел в воздушное пространство страны из Венгрии. Лидер страны задал вопрос о том, как стала возможна ситуация, при которой аппарат устаревшего образца мог провести в небе над странами НАТО более одного часа так, чтобы его никто не заметил.
Факты будут установлены. В расследовании участвуют военные службы…БПЛА прилетел с Украины и разбился в Загребе, когда закончилось топливо.
Зоран Миланович, президент Хорватии
Президент уточнил, что над Венгрией объект находился порядка 40 минут, а в Хорватии - чуть больше семи минут.
Премьер Хорватии: упавший в Загребе беспилотник прилетел из Венгрии.
Фото и видео: YouTube / CROPIX
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