Премьер Хорватии: упавший в Загребе беспилотник прилетел из Венгрии

Андрей Пленкович прокомментировал происхождение упавшего объекта на территории столицы Хорватии.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что упавший в Загребе беспилотник прилетел в воздушное пространство страны с территории Венгрии. Туда же он попал из Румынии. Об этом чиновник упомянул в интервью европейским журналистам по прибытии на второй день саммита ЕС, который проводится в Брюсселе.

Он прибыл в Хорватию со стороны Венгрии. А по словам премьера Орбана, он прилетел в Венгрию со стороны Румынии. Андрей Пленкович, премьер-министр Хорватии

Напомним, что неопознанный летательный аппарат упал в ночь на 11 марта в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии. Правоохранительные органы на месте инцидента нашла два парашюта. Очевидцы слышали звук взрыва, а на локации обнаружилась воронка. "РИА Новости" написали о том, что НЛО может оказаться прилетевшим из Украины беспилотником советского производства Ту-141 "Стриж".

Фото и видео: European Commission