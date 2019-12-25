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Премьер Хорватии: упавший в Загребе беспилотник прилетел из Венгрии
Сегодня, 14:14
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Премьер Хорватии: упавший в Загребе беспилотник прилетел из Венгрии

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Андрей Пленкович прокомментировал происхождение упавшего объекта на территории столицы Хорватии.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что упавший в Загребе беспилотник прилетел в воздушное пространство страны с территории Венгрии. Туда же он попал из Румынии. Об этом чиновник упомянул в интервью европейским журналистам по прибытии на второй день саммита ЕС, который проводится в Брюсселе.

Он прибыл в Хорватию со стороны Венгрии. А по словам премьера Орбана, он прилетел в Венгрию со стороны Румынии.

Андрей Пленкович, премьер-министр Хорватии

Напомним, что неопознанный летательный аппарат упал в ночь на 11 марта в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии. Правоохранительные органы на месте инцидента нашла два парашюта. Очевидцы слышали звук взрыва, а на локации обнаружилась воронка. "РИА Новости" написали о том, что НЛО может оказаться прилетевшим из Украины  беспилотником советского производства Ту-141 "Стриж". 

Фото и видео: European Commission

Теги: андрей пленкович, венгрия, евросоюз, загреб, хорватия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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