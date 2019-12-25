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В столице Хорватии с неба упал неизвестный объект, после чего раздался звук взрыва
Сегодня, 10:48
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В столице Хорватии с неба упал неизвестный объект, после чего раздался звук взрыва

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В Загребе образовалась воронка.

В столице Хорватии с неба сначала на землю упал неизвестный объект, после этого очевидцы услышали звук взрыва. Такие сведения передают местные журналисты из издания Večernji list. Инцидент зафиксирован утром 11 марта в районе Ярун, находящемся в городе Загреб. На месте происшествия экстренные службы выявили воронку. Вблизи данной локации специалисты нашли два парашюта. Жители района объяснили правоохранительным органам, что почувствовали детонацию от взрывной волны.

В настоящее время по факту произошедшего полиция ведет расследование. Гражданам Хорватии заявили, что на данный момент нет причин для беспокойства. В полиции попросили очевидцев не распространять кадры с места происшествия по социальным сетям.

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Фото и видео: Večernji list, соцсети

Теги: взрыв, загреб, нло, хорватия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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