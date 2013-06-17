На севере Петербурга заметили лебедей-кликунов

Многие пользователи в комментариях пожелали птицам хорошего полета и скорейшего возвращения.

На Финском заливе в Петербурге заметили лебедей. Фотографиями поделились в социальных сетях в субботу, 18 сентября.

Так, автор фотографии в посте написала, что "впервые увидела лебедей в Курортном районе не в небе, а на воде. Они были так далеко, что вид не могу точно определить. Похоже, что кликуны. Миграция началась!". Фотографии опубликованы в группе "Птицы СПб и России" в социальной сети "ВКонтакте", многие пользователи в комментариях пожелали птицам хорошего полета и скорейшего возвращения.

Недавно Piter.tv сообщал, что у лебедей Руслана и Людмилы родилось четыре птенца. Они сейчас покрыты нежно-серым пухом. Осенью будут размером как их взрослые родители, но оперение их пока еще будет грязно-серое. Зоолог Павел Глазков отмечает, что к концу второго года жизни у молодых птиц серыми остаются только голова и шея. А королевским снежно-белым оперение кликуна становится лишь на третий год жизни.

Ранее крик юного ястреба-тетервятника из Красной книги засняли на видео в Петербурге.

Фото: Вконтакте / Птицы СПб и России / Ирина Шемарова