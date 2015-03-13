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В Петербурге у лебедей Руслана и Людмилы родилось четыре птенца
Вчера, 22:19
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В Петербурге у лебедей Руслана и Людмилы родилось четыре птенца

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Птенцы сейчас покрыты нежно-серым пухом. Осенью птенцы размером будут как их взрослые родители, но оперение их пока еще будет грязно-серое. 

В воскресенье, 4 июля, стало известно, что в большом пруду на Пискаревском мемориальном кладбище у лебедей-шипунов появились на свет четыре птенца. Об этом рассказал  биолог Павел Глазков в группе "Каждой твари по паре" в социальной сети "Вконтакте".

По словам биолога, птенцы сейчас покрыты нежно-серым пухом. Осенью они будут размером как их взрослые родители, но оперение их пока еще будет грязно-серое. Он отмечает, что к концу второго года жизни у молодых птиц серыми остаются только голова и шея. А королевским снежно-белым оперение кликуна становится лишь на третий год жизни.

Каждый год весной из Ленинградского зоопарка в пруд выпускают лебедей. Зимой птицы содержатся в зоопарке. Эту пару лебедей сотрудники зоопарка назвали Русланом и Людмилой.

Отметим, что именно лебедь-шипун легко уживается с человеком, поэтому этот вид лебедей держат как декоративных птиц – в садах и парках. Уже третий год эти белоснежные красавцы продолжают свой род и в Петербурге, в плавнях дамбы города Кронштадта. Лебеди-шипуны, как и другие лебеди, пары образуют на всю жизнь. А прожить в природе они могут до 25 лет. Смена партнера возможна только в случае гибели одной из птиц.

Ранее Piter.tv писал, что новая неделя в Петербурге обещает быть жаркой.

Фото: Вконтакте / Каждой твари по паре

Теги: лебеди-шипуны, птенцы
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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Вчера 23:56

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