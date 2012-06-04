В Кронштадт прилетели лебеди-шипуны

Лебеди-шипуны успешно размножаются на острове Котлин, а в последние годы отдельные стаи даже начали оставаться на зиму в Ленинградской области.

Уже давно в Кронштадте стали привычным зрелищем лебеди-шипуны, которые ежегодно устраивают здесь стоянку для отдыха. Некоторые пары остаются на острове Котлин надолго, проводя здесь целые летние сезоны. Фотограф Катя Стрельникова наблюдала этих величественных птиц вблизи форта Первый Северный.

Шипун является амым крупным представителем лебедей, отличающийся изящной длинной шеей и массивным клювом. Клюв самца окрашен в ярко-красный оттенок с характерным чёрным основанием, в то время как у самок размер чёрной шишки на клюве немного меньше. Лебеди-шипуны успешно размножаются на острове Котлин, а в последние годы отдельные стаи даже начали оставаться на зиму в Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что на полях и болотах в Ленобласти затоковали тетерева. Птицы появляются на своем месте рано утром, женихи исполняют бормотание. У каждого тетерева на токовище есть индивидуальная территория, где они вскоре будут встречать невест – тетерок.

Фото: Telegram / АстроФотоБолото Атмосферное (Катя Стрельникова)