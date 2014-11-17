На полях и болотах в Ленобласти затоковали тетерева

У каждого тетерева на токовище есть индивидуальная территория, где они вскоре будут встречать невест.

В Ленобласти затоковали тетерева. Каждую весну они собираются в одном и том же месте, которое называется токовищем. Обычно это участок поля или болота, рассказал 11 апреля биолог Павел Глазков.

Птицы появляются на своем месте рано утром, женихи исполняют бормотание. У каждого тетерева на токовище есть индивидуальная территория, где они вскоре будут встречать невест – тетерок. Самцы уже начинают драться.

Внешне они преобразились, один только хвост в виде лиры чего стоит! Тетерки появятся здесь со дня на день, и тогда наши красавцы начнут куда азартнее выяснять свои отношения. С каждым днем активность тока будет усиливаться. Павел Глазков, биолог

Ранее мы сообщили о том, что под Петербургом лоси начали сбрасывать рога.

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков