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На полях и болотах в Ленобласти затоковали тетерева

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У каждого тетерева на токовище есть индивидуальная территория, где они вскоре будут встречать невест.

В Ленобласти затоковали тетерева. Каждую весну они собираются в одном и том же месте, которое называется токовищем. Обычно это участок поля или болота, рассказал 11 апреля биолог Павел Глазков. 

Птицы появляются на своем месте рано утром, женихи исполняют бормотание. У каждого тетерева на токовище есть индивидуальная территория, где они вскоре будут встречать невест – тетерок. Самцы уже начинают драться. 

Внешне они преобразились, один только хвост в виде лиры чего стоит! Тетерки появятся здесь со дня на день, и тогда наши красавцы начнут куда азартнее выяснять свои отношения. С каждым днем активность тока будет усиливаться. 

Павел Глазков, биолог 

Ранее мы сообщили о том, что под Петербургом лоси начали сбрасывать рога. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков 

Теги: ленобласть, тетерева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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