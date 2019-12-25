Под Петербургом лоси начали сбрасывать рога

Всю зиму и весну самцы безрогие, растут рога во второй половине весны.

Биолог Павел Глазков в лесу во Всеволожском районе Ленобласти на опушке нашел три лосиных рога. Об этом специалист рассказал 7 апреля.

Весной можно специально идти в лес для поисков рогов. Павлу Глазкову удавалось находить рога и поздней осенью, когда лоси только начинают их сбрасывать. Однако вероятность поиска резко увеличивается именно ранней весной.

Лоси начинают сбрасывать рога в конце октября. Сразу же, как только у них заканчивается гон – время продолжения рода. Первыми от своих мужских достоинств избавляются взрослые самцы. Чем моложе лоси, тем дольше они ходят с рогами. Павел Глазков, биолог

Молодые лишаются мужских украшений со второй половины декабря и до января включительно. Всю зиму и весну самцы безрогие, растут рога во второй половине весны. Сначала появляются мягкие образования, покрытые тонкой бархатистой кожицей. Крепкой костью они становятся в августе, и в этот же период у животных стартует гон.

Невероятно: самцы лосей каждый год отращивают и сбрасывают свои рога. И все для того, чтобы два месяца в году – с конца августа и до конца октября – драться ими за самок во время брачных турниров. Павел Глазков, биолог

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков