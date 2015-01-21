Барсук с полосатой мордочкой вышел из зимней спячки в Приозерском районе Ленобласти

В регионе насчитывается около четырех тысяч барсуков.

В Приозерском районе Ленинградской области после почти полугодовой зимней спячки пробудился барсук. Отличительная черта этого зверька — две черные полосы на голове. Об этом сообщил петербургский биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале "Каждой твари по паре".

Барсука биолог встретил возле норы, выход которой традиционно обращён на запад. Эти животные активны преимущественно в сумерки и ночью, поэтому повезло увидеть его на рассвете, поделился Глазков. Он также отметил, что барсуки живут семейными группами, часто образуя пары на всю жизнь. Пока проснулся лишь один член семьи, но бывает, что несколько семей селятся рядом, создавая своеобразные поселки.

Комитет по охране животного мира Ленинградской области сообщает, что в регионе насчитывается около четырёх тысяч барсуков. Одна из семей проживает даже в Выборгском районе Петербурга. Барсуки включены в Красную книгу Северной столицы.

Ранее мы сообщили о том, что в лесах Петербурга и Ленобласти зацвела лещина.

Фото и видео: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков