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Бригада "Ленсвета" спасла четырёх птенцов, которые застряли в опоре освещения
Вчера, 22:47
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Бригада "Ленсвета" спасла четырёх птенцов, которые застряли в опоре освещения

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В "Ленсвете" добавили, что синичка всю спасательную операцию находилась рядом, наблюдая за действиями рабочих.

В пятницу, 17 июня, бригада "Ленсвета" спасла четырех птенцов, которые провалились в основании опоры освещения. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

На площади Пролетарской Диктатуры петербуржцы встревоженную синицу, которая громко чирикала. Выяснилось, что птица свила гнездо на опоре освещения и успела обзавестись там потомством. В один из дней любознательные птицы случайно провалились в основание опоры через технологическое отверстие и жалобно пищали.⠀

Горожане обратились в "Ленсвет" с просьбой вызволить малышей. Прибывшие на место происшествия электромонтёры открыли лючок внизу опоры и достали четырёх птенцов. В "Ленсвете" добавили, что синичка всю спасательную операцию находилась рядом, наблюдая за действиями рабочих.

Целые и невредимые малыши упорхнули вместе с мамой

написали в организации. 

Ранее петербургские врачи спасли новорождённого из Чечни. У ребёнка были врождённые аномалии.

Фото: Вконтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"

Теги: птенцы, синица, фонарь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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