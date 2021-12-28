Бригада "Ленсвета" спасла четырёх птенцов, которые застряли в опоре освещения

В "Ленсвете" добавили, что синичка всю спасательную операцию находилась рядом, наблюдая за действиями рабочих.

В пятницу, 17 июня, бригада "Ленсвета" спасла четырех птенцов, которые провалились в основании опоры освещения. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

На площади Пролетарской Диктатуры петербуржцы встревоженную синицу, которая громко чирикала. Выяснилось, что птица свила гнездо на опоре освещения и успела обзавестись там потомством. В один из дней любознательные птицы случайно провалились в основание опоры через технологическое отверстие и жалобно пищали.⠀

Горожане обратились в "Ленсвет" с просьбой вызволить малышей. Прибывшие на место происшествия электромонтёры открыли лючок внизу опоры и достали четырёх птенцов. В "Ленсвете" добавили, что синичка всю спасательную операцию находилась рядом, наблюдая за действиями рабочих.

Целые и невредимые малыши упорхнули вместе с мамой написали в организации.

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Фото: Вконтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"