Крик юного ястреба-тетервятника из Красной книги засняли на видео в Петербурге

Птенец ждал, когда родители принесут ему еду.

Биолог Павел Глазков рассказал о том, что в Петербурге обосновались ястребы-тетеревятники из Красной книги. В этом году у них появилось еще четыре птенца. Об этом специалист рассказал в своей группе в "ВКонтакте "Каждой твари по паре".

Птенцы уже вылетели из гнезда, однако находятся рядом с родителями. Старшие добывают им пропитание. Когда птенцы проголодались, они начинают издавать жалобные крики. Один из таких моментов был снят на видео.

Размер гнезда достигает 1,5 метров в диаметре. Они строятся высоко в кронах деревьев.

В кладке у ястребов-тетеревятников бывает от 2 до 4 яиц. Так что наша петербургская пара в этом году вывела максимально возможное количество птенцов. Павел Глазков, биолог.

Напомним, что ястреб-тетервятник занесен в Красную книгу Петербурга. По словам биолога, в Северной столице гнездится около 5 пар этих птиц.

Накануне стало известно о том, что свое потомство продолжают лебеди, которые живут в пруду Пискаревского мемориального кладбища.

Видео и фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков