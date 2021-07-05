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Крик юного ястреба-тетервятника из Красной книги засняли на видео в Петербурге

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Птенец ждал, когда родители принесут ему еду.

Биолог Павел Глазков рассказал о том, что в Петербурге обосновались ястребы-тетеревятники из Красной книги. В этом году у них появилось еще четыре птенца. Об этом специалист рассказал в своей группе в "ВКонтакте "Каждой твари по паре". 

Птенцы уже вылетели из гнезда, однако находятся рядом с родителями. Старшие добывают им пропитание. Когда птенцы проголодались, они начинают издавать жалобные крики. Один из таких моментов был снят на видео.

Размер гнезда достигает 1,5 метров в диаметре. Они строятся высоко в кронах деревьев. 

В кладке у ястребов-тетеревятников бывает от 2 до 4 яиц. Так что наша петербургская пара в этом году вывела максимально возможное количество птенцов.

Павел Глазков, биолог. 

Напомним, что ястреб-тетервятник занесен в Красную книгу Петербурга. По словам биолога, в Северной столице гнездится около 5 пар этих птиц. 

Накануне стало известно о том, что свое потомство продолжают лебеди, которые живут в пруду Пискаревского мемориального кладбища. 

Видео и фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков

Теги: красная книга, птицы, ястреб-тетервятник
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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