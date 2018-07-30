На севере Аттики вспыхнул сильный лесной пожар

В Греции ликвидируют природные возгорания.

На севере Аттики в районе Пентели вспыхнул сильный лесной пожар. Об этом во время проведения внеочередного брифинга в греческом оперативном штабе по пожарной охране рассказал официальный представитель ведомства по печати Яннис Артопиос. На ликвидацию огня направлены дополнительные силы. По словам специалиста, зафиксировался "трудный день".

Несколько пожаров, вспыхнувших сегодня, в основном в Арте, Мани, Элатие во Фтиотиде, в Лаконии и Элиде, приобрели большие масштабы. Самый значительный пожар произошел сегодня днем в 17.19 в Пентели. Яннис Артопиос, сотрудник пожарной службы

Эксперт напомнил, что крупное возгорание фиксируется в горном массиве. На месте ликвидации пламени работают 350 личного состава экстренного ведомства с 13 пешими группами. В тушении пламени принимают участие 28 румынских специалистов. Задействовано 60 автомобилей, 15 самолетов и 9 вертолетов.

В Ленинградской области росгвардейцы оказали содействие во время пожара.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости