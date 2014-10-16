В Ленинградской области росгвардейцы оказали содействие во время пожара. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.
Ночью 19 июля военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии оказали содействие в локализации пожара в частном секторе.
Заметив возгорание, росгвардейцы оперативно проверили постройку на наличие внутри нее людей. Убедившись в их отсутствии, военнослужащие вызвали сотрудников МЧС, после чего оказали им содействие в тушении пожара.
Также сотрудники Росгвардии поучаствовали в спасении котёнка на Дачном проспекте.
Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии
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