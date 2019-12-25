Сотрудники Росгвардии поучаствовали в спасении котёнка на Дачном проспекте

Малыш застрял в моторном отсеке припаркованного автомобиля.

Росгвардейцы в Петербурге поучаствовали в спасении котёнка, который не мог самостоятельно выбраться из-под капота машины, припаркованной на Дачном проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ФГКУ "УВО ВНГ России по Петербургу и Ленобласти".

Сотрудники вневедомственной охраны пришли на помощь, увидев на парковке обеспокоенную пару. По словам мужчины и женщины, они услышали крики котёнка, но машина им не принадлежит. Вскоре удалось найти владелицу автомобиля, которая открыла капот.

Теперь пара ищет для малыша передержку, чтобы помочь ему обрести хозяина.

Ранее мы сообщили о том, что в Мурино 4 дня спасали запертого в квартире кота.

Фото: пресс-служба ФГКУ "УВО ВНГ России по Петербургу и Ленобласти"