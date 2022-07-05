В Мурино 4 дня спасали запертого в квартире кота

Спасение оказалось не из легких.

Волонтеры ПСО "Экстремум" 4 дня спасали кошку, которая оказалась заперта в квартире в Мурино. Животное находилось на 18-м этаже в доме №7/4 на улице Новая, а ее хозяева пропали.

Как оказалось, хозяев разыскивают "официальные структуры", и кошка провела без еды и воды больше недели. На нее обратили внимание жители соседи и обратились за помощью. Сосед с 19 этажа согласился предоставить место для высотных работ.

В первый день (1 июля) волонтеры установили кошколовку и положили корма, после чего уехали. На следующий день корм был съеден, но кошку не удалось поймать. Подъем на большую высоту пришлось повторять. Кошка попала в клетку только 4 июля. Через открытое окно лоджии ее на веревках подняли на 19-й этаж.

Очень худой, но симпатичный кот, конечно, огрызался со страху, но водички попил, корм с голодухи чуть не съел вместе с миской. Намучился бедняга от всей своей кошачьей души. Но теперь весь этот ад окончен. Котеич поехал на передержку. Кошкиспас.

Видео и фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум