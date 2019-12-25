Подрядчик отчитался о проведенной работе.

На сербском участке "Турецкого потока" завершили укладку труб. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на заявление генерального директора компании "Сербиягаз" Душана Баятовича. Предприниматель рассказал о выполнении работ во время эфира на национальном телевидении PTC.

Да, мы можем с удовольствием констатировать, что Сербия свою часть работы выполнила прокомментировал бизнесмен

Известно, что подрядчик занимался прокладкой конструкций в зоне интерконнектора. Участок начинается от границы с Болгарией и заканчивается с границей Венгрии.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства "Турецкого потока".

Видео: YouTube/CareerOneStop