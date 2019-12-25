На сербском участке "Турецкого потока" завершили укладку труб. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на заявление генерального директора компании "Сербиягаз" Душана Баятовича. Предприниматель рассказал о выполнении работ во время эфира на национальном телевидении PTC.
Да, мы можем с удовольствием констатировать, что Сербия свою часть работы выполнила
прокомментировал бизнесмен
Известно, что подрядчик занимался прокладкой конструкций в зоне интерконнектора. Участок начинается от границы с Болгарией и заканчивается с границей Венгрии.
Ранее Piter.tv писал о том, что Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства "Турецкого потока".
Видео: YouTube/CareerOneStop
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