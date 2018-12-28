На съемочную группу российского телеканала напали в Тбилиси

За журналистов вступился местный житель.

На журналистов телеканала "Россия 24" 22-го июня напали в Тбилиси. Об этом сообщили "Вести.ру".

Съемочная группа брала интервью у владельцев туристического агентства. В это время к ним подошли несколько молодых людей. Они начали выкрикивать националистические лозунги и попытались избить корреспондента и оператора канала. Все закончилось благополучно, потому что за российских журналистов вступился муж хозяйки турагентства. Обидчики скрылись. На них завели уголовное дело.

Также 22-го стало известно, что с 8-го июля не будет осуществляться перелеты из Грузии в Россию. За день до этого, 21-го июня, Владимир Путин запретил перевозить россиян в Грузию.

Напомним, что оппозиция Грузии возмутилась, что президента МАП Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента. Разбушевавшаяся толпа призвала российскую сторону покинуть Грузию, а также потребовала отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария. В результате столкновения пострадали около 240 человек со стороны митингующих и полиции.

Фото: pinterest.ru