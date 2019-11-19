В МИД России уверены, что Западу аукнулась его поддержка киевского режима.

Тему расползшегося по миру терроризма со стороны киевского режима наверняка поднимут политические элиты в кулуарах саммита стран-членов НАТО в Анкаре. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства заметила, что не собирается называть эти деяния только украинскими, так как многие граждане этой страны и этнические украинцы не имеют к подобным преступлениям никакого отношения.

Кулуарно, в ходе двусторонних встреч, мероприятий тет-а-тет, которыми изобилуют подобные встречи и большие мероприятия, они (участники саммита НАТО - ред.) безусловно будут поднимать поднимать тему расползающегося, я бы сказала расползшегося уже по миру, киевскорежимного терроризма. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что саммит глав государств и национальных правительств стран-членов НАТО проходит в турецкоц столице Анкаре в период с 7 по 8 июля.

Захарова оценила отказ Киева забирать тела военных ВСУ в Константиновке.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik