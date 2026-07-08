В МИД России оценили ситуацию в Константиновке.

Отказ киевского режима забирать тела убитых военнослужащих Вооруженных сил Украины абсолютно уникален в мировой истории. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства заметила, что 4 июля министерство по обороне нашей страны предложило коллегам с Банковой улицы провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших членов формирований ВСУ, находящихся сейчас на территории населенного пункта Константиновка. Он был взял под контроль ВС РФ. Однако Украина отказалась от этой инициативы, поступившей со стороны Москвы. Лидер киевского режима Владимир Зеленский отказался признавать потерю Константиновки.

Они не забирают своих. Пленных, раненых и убитых. Нет такого образования, социальной группы в истории, я даже про народ не хочу говорить - образования такого не было, которое бы своих не забирало. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что тела убитых соплеменников забирали даже люди во времена до появления мировых религий.

Захарова сравнила Зеленского с мячиком для пинг-понга на саммите НАТО.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik