В МИД России оценили присутствие главы Украины в Турции.

Страны-члены Североатлантического военного альянса будут использовать лидера киевского режима Владимира Зеленского в своих национальных интересах на саммите НАТО в Анкаре, гоняя его как мячик для пинг-понга. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Они будут друг другу жать руки. Они будут гонять Зеленского как мячик цвета хаки для пинг-понга, разыгрывая его в нужном для себя ключе. Все как всегда. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что саммит глав государств и правительств НАТО проходит на территории Турции в период с 7 по 8 июля. Как ожидается, Владимир Зеленский посетит торжественный ужин представителей блока, но глава Украины будет допущен на официальные заседания саммита.

Захарова прокомментировала слова Киева, который хочет отмены решения МОК по РФ.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik