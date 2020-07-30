На сайте Минобороны открыли раздел к 90-летнему юбилею ВДВ

Военные раскрыли документы, касающиеся создания десанта в СССР.

На сайте Минобороны России открыли раздел к 90-летнему юбилею Воздушно-десантных войск. На портале появился мультимедийный раздел, посвященный истории и развитию ВДВ. Об этом сообщили представители департамента информации и массовых коммуникаций.

Посетители раздела смогут ознакомиться с историческими документами из истории ВДВ, предоставленными Центральным архивом Минобороны РФ сообщение Минобороны

Архивные материалы рассказывают об участии десанта в боевых действиях против немецких солдат на первом этапе ВОВ, а также о современных событиях, происходящих в структуре. В разделе можно найти положение о главном управлении ВДВ Красной Армии от июня 1941 года. Этот документ размещен вместе с правками, сделанными Иосифом Сталиным. В постановлении утверждались основные задачи нового управления.

Минобороны России опубликовало историю Василия Теркина.

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