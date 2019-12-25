На Васильевском острове 75 домов остались без отопления из-за нового дефекта

Ремонт теплосетей в Петербурге затянулся, 75 домов ждут возвращения тепла.

В Петербурге затянулся ремонт теплосетей на Васильевском острове. После замены поврежденного участка трубопровода специалисты обнаружили еще одну неисправность. Из-за этого отопление отключили в 75 жилых домах. Также без тепла осталась клиническая больница РАН на проспекте Тореза, 72. Об этом сообщили в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Первый этап ремонта у дома № 40 на 3-й линии завершили в 7:30 22 октября. Энергетики заменили пять метров трубопровода диаметром 400 мм, который был проложен в 1995 году. Работы заняли больше времени из-за сложностей с демонтажем поврежденной трубы, расположенной рядом с многочисленными электрическими кабелями.

После запуска теплосети специалисты выявили новый дефект. С 9:00 они ремонтируют подающий трубопровод диаметром 200 мм у дома № 62 на 3-й линии. Завершить работы планируют к 22:00.

До окончания ремонта теплоснабжение 75 жилых зданий приостановлено. Горячую воду подают по пониженным параметрам.

Ранее в Ленобласти разъяснили правила включения и отключения отопления.

Фото: Piter.TV