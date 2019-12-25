В Выборгском районе Петербурга отключили тепло из-за реконструкции труб

Около 40 домов на севере Петербурга временно остались без отопления.

В Выборгском районе Петербурга временно ограничили подачу отопления и горячей воды примерно в 40 жилых домах. Причиной стали плановые работы по реконструкции тепловых сетей, сообщили в АО "ТЭК СПб".

Работы начались 21 октября на трубопроводах, подключенных к 3-й Выборгской котельной на Манчестерской улице. Энергетики обновляют участки общей протяженностью 3 тыс. метров в квартале № 335. Реконструкция охватывает территории на проспекте Тореза, а также Дрезденской и Гданьской улицах.

Специалисты заменяют трубопроводы, проложенные в 1990-х годах. Завершить работы и восстановить отопление и горячее водоснабжение планируют 22 октября к 22:00 по московскому времени.

Ранее, 20 октября, в Колпино произошел прорыв на теплосетях. В результате женщина и ребенок получили ожоги первой и второй степени. На время ремонта в части домов отключали горячую воду, ее подачу восстановили на следующее утро.

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Фото: pxhere.com