Петербург и Ленобласть привлекли более 115 млрд рублей инвестиций в недвижимость

Земля и промышленные объекты стали главными направлениями инвестиций в Петербурге.

Инвестиции в коммерческую недвижимость и земельные участки под застройку в Петербурге и Ленинградской области за первые девять месяцев 2026 года составили 115,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем вложений вырос на 57 %. По прогнозу аналитиков Nikoliers, к концу года показатель может приблизиться к 140 млрд рублей.

На Петербург и Ленобласть пришлось 13 % всех инвестиций в недвижимость России, общий объем которых достиг 857,1 млрд рублей. За год доля региона увеличилась на 4 процентных пункта.

В коммерческую недвижимость за январь — сентябрь вложили 57 млрд рублей — на 49,5 % больше, чем годом ранее. За этот период эксперты зафиксировали 31 крупную сделку с объектами общей площадью 500 тыс. кв. м. При этом 87 % инвестиций пришлось на недвижимость, приобретенную для получения арендного дохода, а оставшиеся 13 % — на объекты для собственных нужд компаний.

Самым привлекательным сегментом стала индустриальная недвижимость, собравшая 20,6 млрд рублей, или 36 % всех вложений в коммерческие объекты. За год инвестиции в нее выросли на 70 %.

Третье место по объему вложений заняла гостиничная недвижимость. Инвесторы направили в этот сегмент 13 млрд рублей — на 95,3 % больше, чем за девять месяцев 2025 года. По данным Nikoliers, инвестиции в петербургские отели за неполный 2026 год почти вдвое превысили результат всего прошлого года, когда они составили 8 млрд рублей. На фоне снижения интереса к гостиничному сегменту на общероссийском рынке Петербург и Ленобласть обеспечили 41 % вложений в приобретение отелей.

Инвестиции в земельные участки за три квартала достигли 58,5 млрд рублей, увеличившись за год на 64,1 %. Доля Петербурга и Ленобласти в общероссийском объеме таких сделок выросла до 20 % — на 7 процентных пунктов. Всего с начала года в регионе заключили 26 крупных сделок с землей общей площадью 341 га.

Основная часть вложений в земельные участки — 94 % — пришлась на площадки, предназначенные для потенциального жилищного строительства. На приобретенных территориях девелоперы планируют построить около 2 млн кв. м недвижимости.

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Фото: Piter.tv