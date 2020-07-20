Минобороны открыло на своем сайте раздел о военно-морском параде

Раздели позволит узнать больше информации о замысле торжественного события и участниках парада.

Минобороны России открыло на своем сайте раздел о военно-морском параде. Чиновники напомнили, что торжественное мероприятие состоится 26 июля.

В преддверии Дня ВМФ России, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля, на сайте Минобороны России открыт новый мультимедийный раздел сообщение Минобороны России

на портале пользователи могут узнать о замысле проведения церемонии, а также особенности парадов, проводимых в Петербурге и Кронштадте, схемы размещения боевых кораблей, а также о наземных и воздушных составляющих парада.

В общей сложности во время военно-морского парада будет задействовано 46 кораблей и судов. В список войдет фрегат "Адмирал Касатонов","Вице-адмирал Кулаков", большие десантные и малые ракетные корабли, корветы, подводные лодки и другие. На парадной линии около Дворцового моста будет находиться восстановленный на исторической верфи линейный корабль XVI века "Полтава".

Перед репетицией парада ВМФ в Петербурге продезинфицировали улицы.

Видео: Минобороны России