Перед репетицией парада ВМФ в Петербурге продезинфицировали улицы

День военно-морского флота пройдет 26 июля.

Перед репетицией пеших колонн, участвующих в Главном военно-морском параде, в Петербурге продезинфицировали центр города. Об этом рассказала пресс-служба Западного военного округа.

Дезинфекцию провели на Сенатской площади, Адмиралтейской набережной и Кронверкской улице. Всего было обработано 35 тыс. кв. метров. В санитарной обработке приняли участие военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии ЗВО.

Также был продезинфицирован автомобильный транспорт, на котором участники парада прибыли на место репетиции.

Ранее петербуржцев предупредили о мошенниках, продающих билеты на парад в день ВМФ.

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