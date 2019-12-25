  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Перед репетицией парада ВМФ в Петербурге продезинфицировали улицы
Сегодня, 16:44
118
nadezhda_sib

Перед репетицией парада ВМФ в Петербурге продезинфицировали улицы

0 0

День военно-морского флота пройдет 26 июля.

Перед репетицией пеших колонн, участвующих в Главном военно-морском параде, в Петербурге продезинфицировали центр города. Об этом рассказала пресс-служба Западного военного округа. 

Дезинфекцию провели на Сенатской площади, Адмиралтейской набережной и Кронверкской улице. Всего было обработано 35 тыс. кв. метров. В санитарной обработке приняли участие военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии ЗВО. 

Также был продезинфицирован автомобильный транспорт, на котором участники парада прибыли на место репетиции. 

Ранее петербуржцев предупредили о мошенниках, продающих билеты на парад в день ВМФ. 

Фото: pixabay.com 

Теги: военно-морской парад, дезинфекция, день вмф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии