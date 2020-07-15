Петербуржцев предупредили о мошенниках, продающих билеты на парад в день ВМФ

Парад будет показан по телевидению.

Власти Петербурга предупредили горожан о мошенниках, предлагающих купить билеты на Главный Военно-Морской парад в Кронштадте. Как напомнил комитет по вопросам правопорядка и безопасности, в этом году посмотреть парад не удастся никому, потому что из-за коронавируса запрещено массовое скопление людей.

Главный Военно-Морской парад будут показывать в прямо эфире ведущие телеканалы.

Никаких билетов, пропусков или аккредитаций на парад получить невозможно. В комитете призвали остерегаться мошенников.

В Неве установили рейдовое оборудование для Главного Военно-Морского парада.

Видео: Piter.TV