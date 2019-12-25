Благодаря данному оборудованию на рейде в Неве встанут корабли Ленинградской Военно-морской базы.

В Неве установили рейдовое оборудование для Главного Военно-Морского парада. Об этом сообщил Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В акватории Невы завершена установка рейдового оборудования для статической части Главного Военно-Морского парада. Они находятся между Благовещенским и Дворцовым мостами и между Дворцовым и Троицким мостами. Специалисты установили 20 комплектов рейдового оборудования из специальных бочек объемом 8,5 кубометров. Якоря бочек весят от 5 до 25 тонн.

Благодаря данному оборудованию на рейде в Неве встанут корабли Ленинградской Военно-морской базы. В связи с установкой оборудование движение плавсредств в Неве ограничено.

Свыше 40 боевых самолетов и вертолетов провели над Петербургом тренировку парада ВМФ.

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