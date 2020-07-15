Свыше 40 боевых самолетов и вертолетов провели над Петербургом тренировку парада ВМФ

Парад состоится 26 июля.

В среду, 15 июля, в небе над центром Петербурга провели тренировку четыре десятка боевых вертолетов и самолетов. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, техника готовится к пролету парадного строя морской авиации во время парада ВМФ.

Петербуржцы заметили самолеты в районе Сенатской и Дворцовой площади. Экипажи отработали маршрут полета, дистанцию, соблюдение высоты и скорости. Отмечается, что в составе парадного строя 26 июля появятся самолеты Су-24М, -25, -27, -33, Ил-38 и -78, МиГ-29К, Бе-200, Ту-142МК и авиационный комплекс А-50, а также вертолеты Ми-8, Ка-27М, -28, -29 и -31.

Ранее сообщалось, что корабль "Полтава" примет участие в параде ко Дню ВМФ в качестве символа.

Видео: Piter.TV