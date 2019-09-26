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Корабль "Полтава" примет участие в параде ко Дню ВМФ в качестве символа
Сегодня, 16:21
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nadezhda_sib

Корабль "Полтава" примет участие в параде ко Дню ВМФ в качестве символа

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День Военно-морского флота в этом году пройдет 26-го июля.

Линейный корабль "Полтава" примет участие в Военно-морском параде, но только в качестве символа. Об этом рассказал капитан корабля Максим Коршунов в прямом эфире в своем Instagram. 

На данный момент "Полтава"  не на ходу, так как на нем идут работы. Корабль доставят в центр Петербурга к Зимнему дворцу при помощи буксира. 

Внутри продолжается монтаж музейной экспозиции. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, какой будет обновленная экспозиция на "Полтаве" после открытия. Посетителей ждет трансфер по время Петра Великого.

Фото: социальные сети

Теги: день вмф, полтава
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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