Корабль "Полтава" примет участие в параде ко Дню ВМФ в качестве символа

Линейный корабль "Полтава" примет участие в Военно-морском параде, но только в качестве символа. Об этом рассказал капитан корабля Максим Коршунов в прямом эфире в своем Instagram.
На данный момент "Полтава" не на ходу, так как на нем идут работы. Корабль доставят в центр Петербурга к Зимнему дворцу при помощи буксира.
Внутри продолжается монтаж музейной экспозиции.
Ранее Piter.TV рассказал о том, какой будет обновленная экспозиция на "Полтаве" после открытия. Посетителей ждет трансфер по время Петра Великого.
Фото: социальные сети
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все