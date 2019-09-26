Корабль "Полтава" примет участие в параде ко Дню ВМФ в качестве символа

День Военно-морского флота в этом году пройдет 26-го июля.

Линейный корабль "Полтава" примет участие в Военно-морском параде, но только в качестве символа. Об этом рассказал капитан корабля Максим Коршунов в прямом эфире в своем Instagram.

На данный момент "Полтава" не на ходу, так как на нем идут работы. Корабль доставят в центр Петербурга к Зимнему дворцу при помощи буксира.

Внутри продолжается монтаж музейной экспозиции.

Ранее Piter.TV рассказал о том, какой будет обновленная экспозиция на "Полтаве" после открытия. Посетителей ждет трансфер по время Петра Великого.

Фото: социальные сети