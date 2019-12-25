Персонаж поэмы Твардовского получил собственный раздел на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России опубликовало историю Василия Теркина. Оборонное ведомство создало специальный раздел "Народный герой", посвященный литературному персонажу Александра Твардовского. Проект выпущен в рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ.

На портале читатели увидят историю создания Теркина, который появлялся в качестве персонажа на страницах газеты, о становлении солдата и его боевом пути. В разделе описаны отдельные подвиги героя. Они были опубликованы в военное время на страницах многих армейских и фронтовых изданий.

Напомним, что Василий Теркин является вымышленным персонажем. Александр Твардовский создал с ним одноименную поэму. Он работал над произведением с 1939 по 1940 года.

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