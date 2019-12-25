Мигрантам могут закрыть доступ к столовым и службам доставки в Ленобласти

В Ленинградской области планируют расширить перечень сфер, в которых запрещено нанимать иностранных работников. В 2027 году ограничения могут затронуть не только такси, но и ряд предприятий общественного питания. Проект постановления губернатора проходит общественную экспертизу, которая завершится 29 октября.
Запрет будет распространяться на граждан государств, не входящих в Евразийский экономический союз, которым для работы в России требуется патент. В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.
Согласно проекту документа, иностранцев не смогут нанимать кухни, которые готовят и доставляют питание транспортным и строительным компаниям, туристическим группам, военнослужащим, организациям розничной торговли и другим заказчикам.
Ограничения также затронут столовые и буфеты при предприятиях и учреждениях, а также компании, поставляющие продукты питания в учебные, спортивные и другие организации.
Кроме того, запрет может коснуться социальных столовых, буфетов и кафетериев при офисах, больницах, школах, институтах и других учреждениях.
Ранее мы сообщали, что с 2027 года мигранты будут платить в России налог за неработающих членов семьи.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все