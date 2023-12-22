На руднике "Пионер", где произошло ЧП, бурят новые разведочные скважины

В горную выработку продолжает поступать вода.

На руднике "Пионер", размещенном на территории Амурской области, спасатели сейчас бурят новые скважины. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы экстренного ведомства страны. Специалисты объяснили, что такие мероприятия необходимы в целях исследования нижележащих горизонтов объекта. Пробуренные ранее три скважины, при обследовании в них, подтвердили экспертам наличие воды и существование пульп в горных выработках. В текущий момент представители ГУ МЧС РФ контролируют состояние горных выработок, а также газовой обстановки, вентиляции и уровня воды.

Отрезанная обвалом грунта горная выработка рудника практически полностью затоплена водой. источник "РИА Новостей"

Напомним, что обрушение горной породы на руднике "Пионер" в Зейском округе Приамурья произошло 18 марта в 20:40 часов по местному времени (в 14:40 по времени Москвы.). До сих пор под завалами находятся 13 человек. Речь идет о сотрудниках подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных мероприятиях. С мужчинами нет связи. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. На месте инцидента круглосуточно работают спасатели из Кемеровской области и территорий Дальнего Востока.

Директора рудника "Пионер", где произошло ЧП, заключили под стражу.

Фото и видео: ГУ МЧС России