Директора рудника "Пионер", где произошло ЧП, заключили под стражу

В Амурской области отправили подозреваемого под арест.

Благовещенский городской суд отправил под стражу управляющего директора рудника "Пионер" под завалами которого с 18 марта остаются 13 горняков. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы инстанции. Известно, что судья утвердил ходатайство Следственного комитета по Амурской области. Фигурантом расследования стал Бирюков А.В. Мужчина обвиняется по статье за тяжкое преступление. Речь идет о нарушении требований безопасности при производстве работ. По указанному злодеянию ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Судебная инстанция решила, что находясь на свободе, мужчина способен скрыться от правосудия, ликвидировать доказательства или попытаться давить на свидетелей дела.

Cуд избрал в отношении Бирюкова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц 24 дня, то есть до 19 мая 2024 года. пресс-служба суда

Представитель местной прокуратуры поддержал ходатайство со стороны обвинения. Адвокат просил избрать более мягкую меру своему подзащитному в виде залога или домашнего ареста.

Муж бывшего гендиректора "Новой Голландии" арестован в Петербурге за мелкое хулиганство.

Фото и видео: Telegram / Благовещенский городской суд Амурской области