На реставрацию памятника конке потратят 2,5 млн рублей

Памятник планируют вернуть на место в феврале 2022 года.

Руководитель Мастерских Владимира Тарана рассказал, какие работы будут проводиться во время реставрации памятника конке. Вагон начали разбирать утром 16-го ноября.

По словам Тарана, в порядок предстоит привести подиум, на котором стоит конка, ограждение по периметру, деревянную обшивку конки, узнал "Петербургский дневник". Кроме того, у лошадей восстановят уздечку и отсутствующие элементы, покроют их краской.

Заказчиком проведения работ выступает ООО "Глиссада". Компания выделит на реставрацию 2,5 млн рублей. Памятник был куплен на торгах в марте этого года за 11 тысяч рублей.

Напомним, что конка появилась на Андреевском бульваре в 2004 году. Это модель-копия вагона трамвая на конной тяге образца 1872–1878 годов. "Глиссада" использовала конку как точку продажи авиационных и железнодорожных билетов.

Фото: Piter.TV