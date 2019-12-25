На Андреевском бульваре начали разбирать памятник конке

Памятник вернется, но уже в обновленном виде.

Памятник конке у станции метро "Василеостровская" начали разбирать утром 16 ноября. Конструкцию увезут на реставрацию, она вернется в феврале 2022 года. Фотографиями поделилась пресс-служба администрации Василеостровского района.

Конка станет пространством формата "кофе и пресса". Возможно, будет задействован второй этаж.

В районной администрации отмечают, что вагону уже несколько лет требуется реставрация, а коню нужно вернуть утерянные поводья. Ранее Piter.TV обращал внимание на то, что за памятником никто не следит, и уход осуществляется "по мере необходимости".

Фото: пресс-служба администрации Василеостровского района