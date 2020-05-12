Журналисты Idlib Plus рассказали о неприятном инциденте, произошедшем во время совместного патрулирования РФ и Турции в Идлибе.

На пути российско-турецкого патруля в Сирии прогремел взрыв. Об этом сообщили местные журналисты через социальные сети. Пост об инциденте появился в Twitter-аккаунте Idlib Plus.

Очевидцы рассказали, что местные жители закидали военную полицию яйцами. После этого турецкие силовики решили применить светошумовые гранаты для разгона демонстрантов. Затем сирийцы услышали взрыв. Предположительно, в зоне деэскалации сработало самодельное взрывное устройство. Также местные журналисты выдвинули версию того, что неизвестные нападавшие могли начать стрельбу из гранатомета. По предварительным сведениям, пострадавших нет.

Напомним, что президенты Турции и России договорились о прекращении огня в Идлибе еще 5 марта. Стороны составили дополнительный протокол, в котором договорились обеспечить коридор безопасности вдоль стратегической трассы М4.

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Видео: Telegram/warjournal