На пути нарушителей весенней просушки установили шипы

Дорожники Ленобласти нашли более эффективный способ наказания, чем цепи.

Большегрузы на дорогах Ленобласти будут останавливать с помощью блокираторов с шипами на период весенней просушки. Об этом сообщила пресс-служба регионального дорожного комитета.

Напомним, что ранее при взвешивании фур примерялись цепи, закреплявшиеся между кузовом и кабиной. В случае отказа водителя от процедуры, машина отправлялась на спецстоянку. Теперь без подсчета килограммов проехать будет и вовсе невозможно – в противном случае, шипы проткнут шину при попытке бегства.

Работники дорожного комитета отмечают, что, несмотря на жесткость мер, они действуют с максимальной эффективностью.

Ранее мы рассказали о том, что дело об угоне дорогостоящего Mercedes в Петербурге дошло до суда.

Фото: ГКУ "Ленавтодор"