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Дорожники Ленобласти заковывают в цепи тяжелые большегрузы

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Нарушителей весового контроля отправляют на штрафстоянку.

Самосвалы, которые выезжают на трассы Ленинградской области несмотря на весеннюю просушку, фиксируют с помощью цепей и взвешивают. Об этом сообщила пресс-служба регионального дорожного комитета.

Процедура происходит на постах весового контроля: за счет блокирующих устройств недобросовестные водители больше не смогут скинуть часть груза на проезжую часть. 

Фуры ставят на весы, закрепив цепь между кабиной и кузовом. Если инспекторы получают отказ в прохождении досмотра, машину забирает эвакуатор.

Напомним, что сезонная присушка дорог в регионе завершится 4 мая. Нарушителям грозят штрафы до 400 тысяч рублей. 

Фото и видео: Пресс-служба дорожного комитета

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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