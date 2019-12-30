Дважды прорвавшуюся трубу на проспекте Непокоренных починили

На данный момент территорию приводят в порядок.

На проспекте Непокоренных, у дома №49, закончились ремонтные работы на прорвавшейся дважды за неделю трубе. Об этом 17 января сообщила пресс-служба городского "Водоканала".

Сейчас сотрудники предприятия уплотняют песок на участке, после чего засыплют поверхность щебнем, утрамбуют катком и уложат асфальт. Всего на участке проложили 17 метров нового трубопровода диаметром 900 мм. Все работы полностью завершат к вечеру 19 января, тогда же снимут ограничения для транспорта на дороге.

Напомним, вечером 12 января на проспекте мощно прорвало трубу с холодной водой. Проезжая часть мгновенно превратилась в реку, в домах Калининского района временно нарушилось водоснабжение. Специалисты приступили к откачке воды и ремонту водовода, переведя горожан на дополнительную схему снабжения. 14 января трубу прорвало снова.

Также мы рассказывали, что Петербург принял в собственность территории "Котлин" и "Бронка".

Фото: пресс-служба "Водоканала"