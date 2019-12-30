Петербург принял в собственность территории "Котлин" и "Бронка"

Площадки станут инвестиционно развивать совместно с территорией "Горская".

Петербургский комитет имущественных отношений (КИО) приступил к передаче территорий "Котлин" и "Бронка" из федеральной собственности во владение города. Процесс проходит совместно с МТУ Росимущества в Петербурге для дальнейшего инвестиционного развития акватории Финского залива и Невской губы на этом участке вместе с Горской.

"Бронка" и "Котлин" – бывшие и отчасти заброшенные строительные площадки петербургского комплекса защитных сооружений. Нежилые здания, причальные стенки и остальные 27 объектов на площади около 300 га перейдут под крыло Петербурга. Процесс передачи завершится подписанием акта между КИО и МТУ. В КИО происходящее называют знаковым событием.

Отмечается, что "Котлин" может превратиться в общественно-деловое пространство с туристическим акцентом и в комплекс развития яхтенного туризма. "Бронка" же станет площадкой для развития транспортного обеспечения объектов морского перегрузочного комплекса. Планируется построить развязку, авто- и железную дороги, чтобы контейнерный грузооборот вырос.

Последнюю площадку из "треугольника", "Горскую", городу передали еще осенью. На ней появится туристический кластер со спортивными объектами, гостиницами и торговыми точками.

Ранее мы рассказывали, что "Метрострой" начал проходку наклонного хода станции "Горный институт".

Фото: port-bronka.ru