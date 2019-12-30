На проспекте Непокоренных вновь прорвало трубу

В этот раз петербуржцы не остались без воды.

Проспект Непокоренных, 49 повторно затопило вечером 14 января. Во время гидравлических испытаний бригада "Водоканала" обнаружила вытекание и вскоре локализовала его, сообщили в пресс-службе предприятия.

Инцидент произошел в 18:40. Вытекание заметили на водопроводе в проезжей части дороги. Оно произошло в другом месте от проведения производственных работ по замене аварийного участка после прорыва трубы накануне. Водоснабжение жителей микрорайона не прекращалось.

На данный момент четыре бригады "Водоканала" занимаются отведением воды с прилегающих территорий, организуют движение транспорта и продолжают ремонтные работы.

Напомним, вечером 12 января проспект Непокоренных оказался в воде после прорыва трубы.

Фото: "Водоканал Санкт-Петербурга"