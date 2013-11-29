На проспекте Наставников водитель подбил четыре автомобиля

По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал.

В субботу вечером, 18 сентября, в Петербурге на проспекте Наставников водитель автомобиля устроил массовую аварию. Этим поделились очевидцы в социальных сетях.

По словам пользователей группы "ДТП и ЧП" в Вконтакте, на перекрестке проспектов Энтузиастов и Наставников черный автомобиль ехал на большой скорости и не уследили за дорогой, после чего начал резко тормозить "возле стрелки поворота налево". В результате дорожного происшествия автомобилист зацепил четыре машины, которые стояли в ожидании зеленого сигнала светофора.

По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал, также появилась пробка. Объезд только по правому ряду.

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Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб