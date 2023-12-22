На проспекте Народного Ополчения 26 февраля горели три машины

Вторым стал автомобиль Reno, частично пострадала стоящая рядом машина KIA.

В понедельник, 26 февраля, в Кировском районе, на проспекте Народного Ополчения, в разное время горели три машины. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и очевидцы в социальных сетях.

О первом горящем автомобиле Mercedes у дома 6 стало известно спасателям в 11:40. Машина полыхала до 12:00. Сведений о пострадавших не поступало. Огонь в ней ликвидировали 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Вторым стал автомобиль Reno, частично пострадала стоящая рядом машина KIA. Информация о пожаре во дворе дома 113 поступила на пульт сотрудников МЧС в 19:14. Первый автомобиль сгорел полностью. Пострадавших нет. Ликвидировали огонь 10 спасателей и две единицы техники.

При этом, судя по видео, которое разместили очевидцы в tg-канале "Топ новости Петербурга", при пожаре в машине Reno были слышны звуки взрыва. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Видео: Telegram / Топ новости Петербурга