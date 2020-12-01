  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На проспекте Космонавтов прорвало трубу с горячей водой
Сегодня, 18:55
180
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Космонавтов прорвало трубу с горячей водой

0 0

Прорыв произошел из-за гидравлических испытаний.

В Московском районе прорвало трубу с горячей водой. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах 21 июля. 

Инцидент произошел на проспекте Космонавтов у дома №54, рядом с детской поликлиникой №39. Вода разлилась на площади 200 квадратных метров, пострадали порядка 20 автомобилей.

На место тут же прибыла аварийная служба, которой удалось устранить неполадки. Прорыв произошел из-за гидравлических испытаний в Московском районе.

В этот же день на Белградской улице автомобиль провалился в промоину с горячей водой. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: прорыв, проспект космонавтов, труба
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии