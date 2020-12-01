На проспекте Космонавтов прорвало трубу с горячей водой

Прорыв произошел из-за гидравлических испытаний.

В Московском районе прорвало трубу с горячей водой. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах 21 июля.

Инцидент произошел на проспекте Космонавтов у дома №54, рядом с детской поликлиникой №39. Вода разлилась на площади 200 квадратных метров, пострадали порядка 20 автомобилей.

На место тут же прибыла аварийная служба, которой удалось устранить неполадки. Прорыв произошел из-за гидравлических испытаний в Московском районе.

В этот же день на Белградской улице автомобиль провалился в промоину с горячей водой.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб