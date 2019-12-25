"Теплосеть" проведет испытания в Московском и Фрунзенском районах

Петербургские специалисты приступили к реконструкции распределительного устройства (РУ) 10/6 кВ насосно-перекачивающей станции (НПС) "Московская". Об этом сообщила пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Благодаря работам повысится надежность теплоснабжения более 700 тысяч жителей Московского и Фрунзенского района города. Рабочие заменят силовые масляные трансформаторы, высоковольтные ячейки и кабельные линии, питающие насосные агрегаты и станции. Запланированный объем работ должны завершить к началу отопительного сезона.
Завершение работ позволит надежно эксплуатировать насосно-перекачивающую станцию в течение 25 лет.
заместитель главного инженера по электротехнической части и автоматизации компании Альмир Шайбаков
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Фото: Piter.tv
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