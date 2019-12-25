Дорожные работы ограничат движение по Планерному путепроводу и Ковенскому переулку

Ограничения продлятся до начала августа и середины октября.

Петербургских автомобилистов ждут очередные ограничения. Они вступят в силу с 20 и 21 июля и продлятся до 7 августа и 15 октября. Об этом сообщила Государственная административно-техническая инспекция в "ВКонтакте".

Так, с 23 часов 20 июля до 23 часов 24 июля и с шести утра 26 июля до шести утра 7 августа нельзя будет проехать по Планерному путепроводу. В этот период времени здесь будут менять дорожное покрытие.

Кроме того, с 21 июля по 15 октября ограничат проезд по Ковенскому переулку от улицы Радищева до улицы Маяковского, где будут вестись работы по прокладке теплосети. Также с 21 по 27 июля автомобилисты не смогут проехать по улице Чехова у дома №9.

Ранее мы писали, что с 15 июля в тоннеле у Гренадерского моста в Петербурге ограничат движение транспорта.

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