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С 15 июля в тоннеле у Гренадерского моста в Петербурге ограничат движение транспорта
Сегодня, 17:07
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С 15 июля в тоннеле у Гренадерского моста в Петербурге ограничат движение транспорта

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Ограничения на дорогах продлятся до 13 сентября этого года.

В Петербурге специалисты приступают к работам по ремонту облицовки стен транспортного тоннеля у Гренадерского моста. В связи с этим с 15 июля по 13 сентября этого года по полосе безопасности будет введено поэтапное ограничение движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Так, с 15 июля по 14 августа ограничивается движение транспортных средств по полосе безопасности в сторону Выборгской набережной. С 15 августа по 13 сентября для автомобилистов будет ограничено движение по полосе безопасности в направлении Пироговской набережной. Сотрудники комитета приносят извинения у автомобилистов за доставленные неудобства.

Ранее мы писали, что ремонт Коннолахтинской дороги перекроет движение до 20 июля.

Фото: wikipedia.org

Теги: гренадерский мост, ограничение, транспортное движение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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