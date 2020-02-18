Ремонт Коннолахтинской дороги перекроет движение до 20 июля

Ограничения начнутся с 14 июля.

В связи с ремонтом Коннолахтинской дороги будет поэтапно ограничено движение на двух улицах. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С 21:00 14 июля и до 21:00 15 июля автомобили не смогут проехать по участку от Ивинской улицы до Левашовского шоссе, вкллючая перекресток. С 21:00 15 июля до 05:30 20 июля на том же участке, но без перекрестка.

В остальные дни до конца июля там будет поэтапное ограничение движения.

Ранее стало известно, что в День ВМФ будет закрыт проезд по КАД через дамбу.

Фото: Piter.tv