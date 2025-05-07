Ограничения будут действовать до завершения очистки пляжей.

В Краснодарском крае ограничили доступ к 150 пляжам, пострадавшим от разлива мазута. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оперштаба.

На 141 пляже в Анапе и девяти территориях в Темрюкском районе установлены таблички о запрете купания. Данные меры объяснили механизированными работами по очистке от мазута. Ограничения будут действовать до завершения очистки пляжей, пока территории "не будут соответствовать установленным требованиям санитарных норм".

Ранее эксперт рассказал, что гостиницы Анапы не будут снижать цены.

Видео: Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край